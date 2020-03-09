Россиянин попал под автоматный расстрел и даже не дернулся

@Lshot / Telegram

В Новосибирске мужчина, которого в сети прозвали «Терминатором», не шелохнулся, когда в него начали стрелять из автомата Калашникова, после чего подошел к обидчику и попытался отобрать оружие. Видеозапись с невозмутимым россиянином появилась в Telegram-канале Life Shot.

Запись была сделана на камеры видеонаблюдения, установленные во дворе жилого дома. На кадрах двое мужчин повздорили, в связи с чем один из них схватился за автомат и отошел на несколько шагов. После этого стрелок открыл огонь, однако второй мужчина в этом время спокойно смотрел в его сторону, даже не попытавшись уклониться от пуль. Он медленно направился к обидчику и попытался отобрать у него оружие.

Как стало известно позже, патроны оказались холостыми. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и выясняет личности участников конфликта.

Ранее 9 марта сообщалось, что смертельная перестрелка между байкерами произошла в американском городе Кливленд. По данным полицейских, причиной конфликта стала ссора в частном клубе, где находились представители нескольких байкерских клубов. В результате погиб 48-летний мужчина.

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