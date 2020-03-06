Юноша хотел оплатить счет в ресторане и нечаянно прострелил ногу подруге

Житель американского города Тонаванда, штат Нью-Йорк, хотел оплатить счет в ресторане и случайно прострелил бедро своей возлюбленной. Об этом сообщает сайт WIVB 4.

Вечером в четверг, 5 марта, 19-летний Энтони Чиккарелли (Anthony Ciccarelli) отправился с девушкой в кафе. Когда им принесли счет, молодой человек полез в карман брюк за кошельком и нечаянно выстрелил из лежавшего там пистолета в бедро подруги.

После этого пара уехала из ресторана, девушка позвонила в полицию и попросила оказать ей медицинскую помощь. Полицейские наложили ей на ногу жгут.

Жизни девушки ничто не угрожает, а Чиккарелли предъявили обвинение в причинении вреда здоровью по неосторожности и незаконном владении оружием.

Ранее сообщалось, что житель американского города Адамс, штат Массачусетс, случайно застрелил из арбалета соседа, на которого напали два питбуля. Американец пытался застрелить животных, но стрела только ранила одного из питбулей и попала в соседа, который пытался закрыться от собак в своих апартаментах.

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