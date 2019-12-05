Отец случайно застрелил девятилетнего сына во время охоты на кролика

В американском городе Спрингфилд, штат Южная Каролина, мужчина неумышленно застрелил девятилетнего сына во время охоты на кролика. Об этом сообщает таблоид Metro.

28 ноября, в День благодарения, Брайан Франклин Уильямс (Brian Franklin Williams) взял на охоту своего сына по имени Колтон (Colton). Во время поездки ребенок погиб от огнестрельного ранения.

Брайан и мать покойного мальчика, Кайти Фуртик (Caiti Furtick), создали страницу на краудфандинговой платформе GoFundMe, чтобы собрать 10,5 тысячи долларов (673,6 тысячи рублей) на похороны. К понедельнику, 2 декабря, сумма пожертвований составила 15,5 тысячи долларов (994,3 тысячи рублей).

Отмечается, что после гибели Колтона против его отца не было выдвинуто никаких обвинений.

В сентябре сообщалось об охотнике из итальянской коммуны Постильоне, случайно застрелившем своего отца. Мужчина перепутал родственника с кабаном.

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