Охотник принял подростка за оленя и убил его

В американском штате Джорджия охотник застрелил 17-летнего подростка. Как сообщает информационный портал WFOX, мужчина принял юношу за оленя.

В субботу, 28 сентября, несколько охотников отправились в лес неподалеку от города Брансуик, округ Глинн. Во время охоты Гектор Ромеро (Hector Romero) заметил движение в кустах и выстрелил. Как оказалось, стрелок попал не в животное, а в одного из охотников по имени Бобби Лэйн (Bobby Lane).

Ромеро вызвал экстренные службы и помог подстреленному товарищу добраться до заправки. Лэйна госпитализировали, но врачи не смогли помочь ему — юноша скончался в больнице.

По данным полиции округа Глинн, Лэйн был убит из ружья, несмотря на то, что сейчас в Джорджии открыт сезон охоты с луком.

Произошедшее расследует полиция округа Глинн и Департамент природных ресурсов штата Джорджия. Обвинения в связи со смертью юноши пока никому не предъявлены.

Ранее сообщалось об охотнике из итальянской коммуны Постильоне, случайно застрелившем своего отца. Мужчина перепутал родственника с кабаном.

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