Россиянин перепутал автомобиль с лосем и застрелил егеря

В Свердловской области охотник перепутал автомобиль с лосем и застрелил егеря. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство по неосторожности», сообщил «Ленте.ру» официальный представитель регионального Следственного управления СКР Александр Шульга,

Трагедия произошла в лесу в районе деревни Сергуловка Сухоложского района. «Группа мужчин участвовала в охоте на лося, загонщиком был егерь местного охотхозяйства. По данным следствия, один из охотников, 53-летний мужчина, перепутал автомобиль с лосем и из своего карабина произвел прицельный выстрел. В результате хозяин УАЗика, 66-летний егерь, получил огнестрельное ранение и скончался на месте происшествия», — рассказал Александр Шульга.

Он уточнил, что стрелявший сразу и в полном объеме признал свою вину.

В свою очередь Валерий Горелых, официальный представитель Главного управления МВД по Свердловской области, уточнил в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру», что охота проводилась на законных основаниях. «Сотрудники полиции установили всех участников произошедшего, изъяли и направили на экспертизу орудие убийства — охотничий карабин "Лось" калибра 7,62 миллиметра», — уточнил Валерий Горелых.

В январе в России разрешена охота на молодого, до года, лося (она закончится 15 января), а также на кабана, зайца и хищников (волк, лиса, рысь, росомаха). Правила охоты запрещают вести стрельбу по неясно видимой цели.

В наступившем 2019 году это уже второй несчастный случай на охоте. 3 января в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре 40-летний местный житель выстрелил, как он думал, по лосю, но попал в своего 18-летнего сына. Юноша скончался на месте происшествия.

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