Россиянин принял сына за лося и застрелил его

В Ханты-Мансийском автономном округе охотник застрелил сына, приняв его за лося. Об этом в среду, 9 января, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Трагедия произошла 3 января в Нефтеюганском районе. Родственники отправились на охоту, и в условиях плохой видимости мужчина выстрелил из ружья в движущийся объект, решив, что это животное. Подойдя ближе, увидел, что убил сына. От полученного ранения 18-летний молодой человек скончался на месте происшествия.

В отношении охотника возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В сентябре прошлого года житель Архангельской области случайно убил брата, стреляя по уткам. Его родственник встал в лодке во время выстрела и оказался на линии огня.

В феврале ставропольский охотник застрелил сына-подростка: по неосторожности нажал на спусковой крючок, когда перезаряжал нарезное ружье. Пуля попала в мальчика, от полученного ранения он скончался на месте.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!