Отец застрелил 13-летнего сына во время охоты на Ставрополье

Житель Ставрополья случайно застрелил сына-подростка во время охоты. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

В минувшие выходные отец отправился на охоту в район поселка Цымлянское и взял с собой 13-летнего сына. Перезаряжая нарезное ружье, мужчина случайно нажал на спусковой крючок, и оно выстрелило в сторону ребенка. От полученного ранения подросток скончался на месте.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В декабре прошлого года ростовчанин убил полицейского, приняв его за кабана. Инцидент произошел во время охоты в Азовском районе. Мужчина увидел под деревом силуэт и выстрелил по нему из охотничьего ружья.

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