Охотник принял туриста за кабана и застрелил его

На юго-востоке Франции мужчина случайно застрелил 59-летнего туриста, приняв его за кабана. Об этом сообщает издание France Bleu.

Инцидент произошел в субботу, 16 декабря, в лесу вблизи города Толиньян во время охотничьих соревнований, в которых принимали участие 20 человек. Один из охотников, 62-летний мужчина, заметил движение в кустах и выстрелил, приняв двигавшийся силуэт за кабана. В результате пуля попала в паховую область туристу, который прогуливался по лесу. От полученного ранения 59-летний мужчина скончался на месте.

Самого стрелка в шоковом состоянии задержала полиция, ему инкриминируют непредумышленное убийство. Анализы показали, что во время охоты он был трезв.

Это не первый случай случайного убийства людей во время охоты. 2 октября во французской коммуне Сейон-Сурс-д’Аржан 30-летний охотник тремя выстрелами из крупнокалиберного ружья застрелил пожилого мужчину, гулявшего по лесу, также приняв его за кабана.

1 декабря 38-летний ростовчанин перепутал 30-летнего полицейского с кабаном и застрелил его из охотничьего ружья. Мужчина погрузил тело потерпевшего в багажник своего автомобиля и вывез в безлюдное место в Кагальницком районе. Спустя три дня он явился в полицию и сдался с повинной.

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