Француз почти год ел испорченные продукты и видел галлюцинации

Французский активист в одиночку переплыл Атлантический океан, питаясь только продуктами с истекшим сроком годности. Об этом сообщает Daily Mail.

Путешествие из Парижа в Нью-Йорк заняло у 29-летнего Баптиста Дубаншета десять месяцев. В январе он покинул французскую столицу и пересек на велосипеде сначала Францию, а затем Испанию. В Марокко активист пересел на лодку с педальным приводом. На ней он преодолел Атлантический океан и добрался до американского города Майами. Оттуда он на велосипеде доехал до Нью-Йорка.

В дороге Дубаншет питался чечевицей, срок годности которой истек девять лет назад, рисом, считающимся испорченным с 2011 года, и медом, купленным около 50 лет назад. Таким образом он пытался продемонстрировать, что просроченную еду выбрасывают зря.

Во время плавания у путешественника сломался радар-детектор, который предупреждал его о приближении кораблей. После этого ему приходилось просыпаться каждые 20 минут и проверять, не грозит ли ему столкновение с другим судном.

Дубаншет рассказал, что в океане его преследовали галлюцинации. Обычно ему мерещились люди в воде и голоса. Он объясняет это недосыпом и продолжительным одиночеством.

После возвращения активист признался, что скучал по нормальной еде. «Пицца, которую я съел, когда достиг суши, доставила мне большое удовольствие», — заметил он.

Активист давно борется с необоснованным уничтожением продуктов. Он считает, что ненужную свежую еду следует не выбрасывать, а лиофилизировать — замораживать, а затем высушивать в вакууме. Что касается зерновых и сыпучих продуктов, то на них, по его мнению, вообще не следует указывать срока годности.

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Дубаншет разместил на сайте Change.org петицию в Европарламент, которая призывает отказаться от указания срока годности на продуктах. Ему удалось собрать более девяти тысяч подписей.

В 2016 году американцы Джон и Курт Шварц без одежды пересекли Атлантический океан на гребной лодке. 14 декабря голые братья-гребцы отправились в плавание с Канарских островов и через 79 дней достигли острова Антигуа в Карибском море.