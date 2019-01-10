С бизнесменом расправились у волчьих капканов

В Челябинской области раскрыто убийство местного бизнесмена, тело которого было найдено в лесу 5 января. Об этом в четверг, 10 января, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По подозрению в преступлении задержан 49-летний житель города Карабаш.
По версии следствия, 4 января 51-летний предприниматель на снегоходе поехал в лес около поселка Тыелга и повстречал там подозреваемого, который проверял волчьи капканы. Между мужчинами возникла ссора на почве длительных неприязненных отношений: подозреваемый предполагал, что потерпевший причастен к поджогу его охотничьего домика. Во время перепалки охотник застрелил бизнесмена из своего ружья. Чтобы скрыть убийство, он закопал тело в снег, а снегоход погибшего отогнал и сжег.
В настоящее время задержанному предъявлено обвинение, по решению суда он взят под стражу.