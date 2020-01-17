Россиянин пошел охотиться на волка и застрелил сына

Житель Карачаево-Черкессии пошел охотиться на волка и случайно застрелил сына, которого взял с собой. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по республике.

По данным следствия, вечером 11 января на окраине поселка Солнечный Прикубанского района проходила облавная охота на хищника. 59-летний мужчина участвовал в ней вместе с 39-летним родственником. В какой-то момент охотник услышал шорох в зарослях камыша и выстрелил из своего нарезного карабина. Оказалось, что в этом месте, в 20 метрах от стрелявшего, находился его сын. Мужчина скончался на месте от полученного ранения грудной клетки.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». Охотнику грозит до двух лет лишения свободы.

В сентябре в Хабаровском крае тигр напал на отца с сыном, которые пошли в лес искать кедровые шишки. Старший мужчина погиб, младший застрелил зверя.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



