Медведь разодрал лицо российскому охотнику

Медведь напал на охотника в лесу возле приморского города Уссурийск и нанес ему тяжелые травмы. Пострадавший доставлен в отделение реанимации местной городской больницы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Инцидент произошел в понедельник, 4 ноября. Зверь напал на мужчину, когда тот охотился, и серьезно расцарапал ему лицо и голову. «Пациенту была оказана срочная медицинская помощь. Пострадавшему требуется продолжительное лечение», — сообщили агентству в департаменте здравоохранения края.

Издание отмечает, что ранее в районе села Кроуновка в Уссурийском городском округе на охотника напал тигр. Приморец отбился, выстрелив в воздух. Сейчас он находится в той же больнице, куда доставили раненного медведем, и его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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