Мужчина хотел спасти соседа от собак и случайно застрелил его из арбалета

Житель американского города Адамс, штат Массачусетс, случайно застрелил из арбалета соседа, на которого напали два питбуля. Об этом сообщает сайт News Week.

В среду, 5 февраля, американец услышал шум рядом со своей квартирой и прибежал на звук. Он увидел, что на соседа напали две собаки. Тогда он вернулся к себе, взял арбалет и попытался застрелить животных. Но стрела только ранила одного из питбулей, прошла через дверь и попала в соседа, который пытался закрыться от собак в своих апартаментах.

После многочисленных звонков в службу спасения на место прибыли полицейские. Они застрелили агрессивных питбулей из табельного оружия и вошли в квартиру жертвы. Там они нашли убитого стрелой от арбалета хозяина жилья. В соседней комнате находился ребенок, он не пострадал.

Полицейские считают, что американец погиб в результате несчастного случая. Стрелявший из арбалета сотрудничает со следствием.

Полиция, служба контроля за животными и офис окружного прокурора проведут полное расследование произошедшего.

Ранее сообщалось, что жительница американского округа Сент-Фрэнсис, штат Арканзас, пережила нападение своры собак. Пострадавшую доставили в больницу с двумя сотнями укусов.

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