Американка столкнулась со сворой псов и попала в больницу с сотнями укусов

Жительница американского округа Сент-Фрэнсис, штат Арканзас, пережила нападение своры собак. Женщину доставили в больницу с двумя сотнями укусов, сообщает информационный портал WREG.

Инцидент произошел в пятницу, 8 марта. 27-летняя американка возвращалась домой и наткнулась на свору собак. Около десяти псов окружили ее и загнали за угол жилого дома. «Первая собака прыгнула и вцепилась мне в руку, после чего к ней присоединились остальные, — вспоминает она. — Я предприняла несколько попыток достать телефон, но они тянули меня за трейлер, где и хотели загрызть. Они пытались съесть меня заживо».

На месте происшествия никого не оказалось, и женщина утратила всякую надежду на спасение. Однако спустя некоторое время проезжающий мимо водитель услышал пронзительные крики и разогнал животных. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Владельцы псов прокомментировали происшествие, утверждая, что на женщину напали койоты. Власти округа заявили, что, по местным законам, домашним собакам не запрещено находиться без привязи и посоветовали американке подать гражданский иск.

В 2018 году сообщалось, как на западе Австралии стая диких собак динго напала на женщину. Нападение произошло, когда 54-летняя Деб Рандл обедала в столовой под открытым небом. Коллеги услышали ее крики и пришли на помощь. Женщину доставили в больницу и прооперировали.

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