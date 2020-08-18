Следователя ФСБ проверят после заявления осужденного о фальсификации по делу

В отношении старшего следователя управления ФСБ по Пензенской области Валерия Токарева начата доследственная проверка по заявлению осужденного о фальсификации по делу. Об этом сообщил адвокат Виталий Черкасов на своей странице в Facebook.

Защитник, представляющий интересы фигуранта дела «Сети» Виктора Филинкова, был приглашен в военный следственный отдел по Санкт-Петербургскому гарнизону для опроса по факту подачи заявления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя по статье 303 УК РФ («Фальсификация доказательств»).

Сам Филинков утверждает, что Токарев изготовил и предоставил петербургскому управлению ФСБ подложные протоколы, на основании которых военный суд приговорил его к семи годам колонии.

22 июня 2-й Западный окружной военный суд в Петербурге вынес приговор по делу об участии в сообществе «Сеть», которое было признано в России террористической организацией. 25-летний Виктор Филинков получил 7 лет колонии общего режима, 28-летний Юлий Бояршинов — 5,5 года колонии общего режима.

В октябре 2017 года против 11 активистов-антифашистов из Пензы и Петербурга завели дело о создании террористического сообщества и намерении подорвать государственный суверенитет. По версии ФСБ, они планировали мятежи и взрывы по всей стране. Фигуранты дела Илья Шакурский, Дмитрий Пчелинцев, Игорь Шишкин, Арман Сагынбаев и Виктор Филинков заявляли, что дали признательные показания под пытками.

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