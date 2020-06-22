Возмущенных суровым приговором по делу «Сети» начали массово задерживать

У здания Первого окружного военного суда в Санкт-Петербурге, где вынесли приговор двум фигурантам дела «Сети», собравшиеся активисты возмутились суровостью решения судьи и начали выражать свое недовольство. Полицейские провели массовые задержания, сообщает «Коммерсантъ».

Первым еще до оглашения приговора был задержан активист и бывший студент МГИМО Павел Крисевич, который приковал себя наручниками к ограде, зажег дымовую шашку, разбрасывал листовки с лозунгами «Ваш электрошок не убьет ваши идеи» и «Свободу политзаключенным». Затем в автозак отвели людей, скандировавших «Антифашист — не террорист» и поющих песню группы «Порнофильмы» «Это точно пройдет».

Среди задержанных оказались жена осужденного Юлия Бояршинова Яна Сахипова и бывший член Общественной наблюдательной комиссии Яна Теплицкая.

В понедельник, 22 июня, программист Виктор Филинков и промышленный альпинист Юлий Бояршинов были приговорены к семи и пяти с половиной годам общего режима соответственно. Их признали виновными в участии в террористическом сообществе «Сеть» (часть 2 статьи 205.4 УК). Филинков не признал вину и говорил, что дал показания под давлением, Бояршинов признал вину полностью.

Всего в деле «Сети» 11 фигурантов-антифашистов, проживавших в Пензе и Петербурге. По версии ФСБ, они планировали подорвать государственный строй, устроить мятежи и взрывы по всей стране. Пятеро фигурантов заявляли, что их пытали ради признательных показаний.

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