ФСБ раскрыла роль криминала в попытке похищения лидера ополчения Донбасса

ФСБ раскрыла роль российского криминала в попытке похищения одного из лидеров ополчения Донбасса. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным спецслужб, организацией захвата и насильственного вывоза заложника на Украину занимались Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Они сформировали две группы наемников из членов российской криминальной структуры. Им заплатили 50 тысяч долларов в качестве аванса, а общая сумма выплат должна была составить 200 тысяч долларов.

Кроме того, в ФСБ отметили, что в Службе безопасности Украины (СБУ) действует специальный отдел по работе с организованными преступными группировками, промышляющими на территории России.

Байдала известен под псевдонимом Швед. Он и Мищенко выполняли задание под общим руководством начальника департамента контрразведки СБУ Александра Руснака и руководителя пятого управления этого подразделения Александра Поклада.

Для создания алиби Шведу и его сообщнику спецслужбы Украины заранее распространили в СМИ сообщение о «задержании Байдалы за незаконное хранение оружия», указали в ФСБ.

Семеро похитителей задержаны и помещены под арест. Среди них одна женщина.

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