К похищению лидера ополчения Донбасса оказалась причастна россиянка — 49-летняя Оксана Капкаева из Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, женщина является супругой члена Русского географического общества Олега Капкаева, известного мотопутешественника, организатора многих экспедиций под эгидой Всероссийского общества охраны природы.

Сотрудники ФСБ задержали ее по подозрению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. На автомобиле Капкаевой Audi A6 черного цвета передвигалась по Москве группа предполагаемых похитителей лидера народного ополчения Донбасса. Машина оформлена на 88-летнего отца Оксаны Капкаевой, который проживает в Колпино, но пользуется автомобилем его дочь.

В официальном сообщении ФСБ среди задержанных семерых россиян упоминается Капкаева О. Д. В девичестве у нее была фамилия Степанюк.

Ранее 20 августа сообщалось, что наемники, помимо похищения одного из лидеров ополчения Донбасса, планировали совершить в России серию убийств и похищений людей. Организаторами и координаторами группы являются украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко, являющиеся внештатными сотрудниками СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины.

Байдалу также подозревают в причастности к убийству главы республики Александра Захарченко 31 августа 2018 года.

Сообщается, что для выполнения своих целей украинцы сформировали две группы из членов российской преступной группы, которым заплатили 50 тысяч долларов в качестве аванса. Общая сумма выплат криминальных элементам, привлеченным к операции должная была составить 200 тысяч долларов.

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