ФСБ показала видео задержания похитителей лидера ополченцев Донбасса

ФСБ показала видео задержания украинцев, пытавшихся похитить лидера ополченцев Донбасса. Ролик в четверг, 20 августа, в своем Telegram-канале публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как мужчину в красной футболке прижали к земле несколько оперативников, застегивающих на запястьях наручники. После демонстрируется задержание его коллеги, тот не сопротивляется и просит сказать, что ему нужно сделать, обещая слушаться. Далее один из задержанных расписывается в протоколе задержания, в то время как его товарищ дает первые показания.

Ранее 20 августа сообщалось, что сотрудники ФСБ России помешали Службе безопасности Украины (СБУ) похитить одного из лидеров ополчения Донбасса и вывезти его на Украину. Похищение готовил сотрудник СБУ по фамилии Байдала, причастный к убийству главы ДНР Александра Захарченко.