Раскрыты подробности попытки похищения СБУ лидера ополчения Донбасса

Следствие раскрыло подробности попытки похищения Службой безопасности Украины (СБУ) одного из лидеров ополчения Донбасса. Об этом в четверг, 20 августа, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, в июле 2020 года семеро участников преступной группы в возрасте от 31 до 56 лет спланировали похищение мужчины с целью доставки его на территорию Украины. Похитители сообщили потерпевшему, что заинтересованы в покупке его загородной недвижимости. После встречи они поехали с мужчиной в Московскую область. В автомобиле его ударили электрошокером и хотели связать, но тот оказал активное сопротивление и смог сбежать.

После попытки похищения сотрудники ФСБ задержали трех причастных к преступлению мужчин. Затем удалось захватить еще четверых соучастников преступления. СКР возбудил уголовное дело по статье 126 УК РФ («Покушение на похищение человека группой лиц»).

Ранее 20 августа сообщалось, что ФСБ России помешали СБУ осуществить похищение, которое было организованно с помощью нанятых украинцами российских бандитов. Позже стало известно, что с помощью этой группы в СБУ планировали совершить в России серию убийств и похищений людей.