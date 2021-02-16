МИД Украины призвал «выжать максимум» из переговоров по Донбассу

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал «выжать максимум» из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Его слова передает РИА Новости.

По словам Кулебы, переговорный процесс еще не исчерпал свой потенциал и на данный момент он «скорее живой, чем мертвый». «Поэтому сейчас необходимо работать в границах минского процесса и выжимать из него максимум возможного для безопасности Украины», — заявил он.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в интервью «Ленте.ру» заявил, что перспективы реализации Минских соглашений могли быть куда масштабнее. «Надо, чтобы и Россия определилась более точно со своей позицией. Она почему-то пытается присвоить себе роль наблюдателя в минском процессе», — посетовал он.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.