Украина обвинила ДНР и ЛНР в захвате «лишних» территорий

Территория самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) должна быть меньше на 1,4 тысячи квадратных километров согласно Минским соглашениям. Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш.

По его мнению, это создает неясности в понимании распространения сферы влияния договоренностей на «захваченные» территории, считает он.

«Мы по прежнему пытаемся выяснить у представителей России, какую же территорию они понимают под понятием ОРДЛО (на Украине так официально обозначают ЛНР и ДНР — прим. «Ленты.ру»)», — отметил Гармаш. По его словам, присвоение «лишних» территорий в Донбассе — основополагающий вопрос в переговорном процессе.

«Но и здесь мы не получаем четкого ответа, хоть он и записан в Минских соглашениях. Москва обладает поразительной способностью становиться глухой и слепой, когда не хочет чего-то видеть и слышать. Особенно если речь о подписанных ею же договоренностях», — заявил Гармаш.

12 февраля спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

Ранее Кравчук в интервью «Ленте.ру» заявил, что перспективы реализации Минских соглашений могли быть куда масштабнее. «Надо, чтобы и Россия определилась более точно со своей позицией. Она почему-то пытается присвоить себе роль наблюдателя в "минском процессе"», — посетовал он.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.