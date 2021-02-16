На Украине сравнили Минские соглашения с капитуляцией

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко в эфире телеканала «Украина 24» назвал Минские соглашения попыткой Киева и Москвы обмануть друг друга и сравнил их выполнение с актом капитуляции.

По его словам, в настоящее время как Россия, так и европейские страны «тыкают носом» Украину в подписанный документ и призывают неукоснительно исполнять все его положения. «Это невозможно выполнить без потери суверенитета Украины, не избавившись от независимости Украины», — подчеркнул политик.

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Он добавил, что выборы в Донбассе, которые должны состояться после развода войск с обеих сторон, лишь «легализуют террористов» и окончательно отрежут регион от остальной страны. Ляшко пояснил, что голосование о судьбе Донецкой и Луганской областей не может быть легитимно проведено без контроля со стороны украинской власти.

Бывший депутат считает, что у соглашений как не было перспектив с момента их подписания, так не существует и сейчас. «Прошло шесть лет, что за это время изменилось? Мы получили контроль за рубежом на Донбассе? Нет. Выведены российские войска? Нет. Восстановлены мир? Нет», — заключил Ляшко.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.

Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года. Они подразумевают предоставление Донбассу особого статуса в составе Украины, вывод всех вооруженных подразделений с его территории и проведение местных выборов. Отсутствие прогресса в их выполнении констатируют все стороны конфликта.

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