Зеленский поручил пересмотреть сценарии по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский поручил пересмотреть сценарии по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

«Есть ситуация возвращения к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда рассматривали пять сценариев в отношении оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Сейчас эти пять сценариев будут подниматься, и соответствующим структурам дано указание президентом просмотреть все эти вещи, при необходимости делать новые редакции и новые поправки», — сказал он.

Ранее Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию из-за «агрессивных действий» в Донбассе и в Крыму. Ведомство призвало Россию «прекратить агрессию», вернуться в пространство международного права и «освободить временно оккупированные территории».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.