Украинский премьер рассказал о штрафах для военных за ведение огня в Донбассе

Премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль заявил, что на военнослужащих, которые без приказа командования открывают огонь в Донбассе, накладываются денежные штрафы, передает УНИАН.

При этом он пояснил, что наказание не распространяется на солдат и офицеров, которые по собственному решению ведут обстрелы в ответ на «российские провокации» в случае «военной необходимости». По словам премьера, за выявление нарушений, допущенных личным составов в зоне боевых действий, командиров, напротив, поощряют премиями.

Шмыгаль рассказал, что денежному штрафу также может быть подвергнут офицер, который допустил неоправданные потери среди солдат или пренебрег совершенными личным составом нарушениями на фронте.

7 февраля первый президент Украины и глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта Леонид Кравчук призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) «на каждый выстрел отвечать выстрелом», не разбираясь, «провокация это или нет». Дипломат предупредил, что в противном случае уступки Киева в Донбассе будут восприниматься как признак слабости.

В июле 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках ТКГ представителями Москвы, Киева и ОБСЕ. Его нарушение периодически констатируют все стороны конфликта.