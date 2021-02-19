Министр по делам ветеранов Украины пожаловалась на нехватку денег

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина в Верховной Раде пожаловалась на нехватку денег у ведомства. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

«Бюджет, который есть у министерства ветеранов, чрезвычайно маленький на все проекты», — сказала Лапутина.

Она попросила депутатов поддержать увеличение финансирования ведомства. «Реализовывать политику по защите наших защитников с таким бюджетом крайне сложно», — подчеркнула министр.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость после смены власти в Киеве. Украина попыталась вернуть их силой. В июле 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы представителями Москвы, Киева и ОБСЕ. Это 21-я попытка соблюсти договоренности о бессрочном перемирии.