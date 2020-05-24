На Украине подросток отобрал у ветерана АТО автомат Калашникова и расстрелял его

В Вышегороде (Киевская область) 16-летний подросток застрелил бывшего участника Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе из его же огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, между несовершеннолетними и двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из подростков выхватил автомат Калашникова из сумки ветерана и выстрелил в него, убив на месте. После этого стрелок вместе с друзьями скрылся с места преступления. Как позже выяснилось, погибший — экс-боец батальона «Айдар» Игорь Корниенко.

Добровольческий батальон «Айдар» создан весной 2014 года. В него вступали преимущественно националисты и члены отрядов «Самообороны Майдана» — формирований активистов, оказывавших вооруженное сопротивление правоохранительным органам во время разгона Евромайдана.

Отличительной особенностью батальона является то, что решение о зачислении добровольцев принимал сам командир, а не военные комиссариаты. Международная правозащитная организация Amnesty International заявляла, что представители этого подразделения причастны к похищениям людей, разбою, вымогательству и расправам («смертным казням») над людьми.

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