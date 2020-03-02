Аваков назвал российской провокацией задержание экс-командира «Айдара»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал очередной российской провокацией задержание в Греции бывшего народного депутата и экс-командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает УНИАН.

По мнению Авакова, Россия постоянно злоупотребляет инструментами Интерпола для незаконного преследования по всему миру украинцев, которые боролись с ее «вооруженной гибридной агрессией» в Крыму и Донбассе. Очередная подобная провокация была совершена против Мельничука, которого задержали при пересечении греческо-болгарской границы по сфабрикованным обвинениям в причастности к убийству в апреле 2014 года в Ростовской области, утверждает глава МВД. Киев ведет активную работу по дипломатическим каналам, чтобы Мельничук смог вернуться домой, заверил Аваков.

1 марта стало известно, что Мельничук задержан в Греции по российскому ордеру. Следственный комитет России ранее сообщал, что бывший комбат в 2014 году участвовал в минометном обстреле мирной территории, во время которого погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Мельничук заявил, что его обвиняют в убийстве не менее 20 человек под Ростовом.

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