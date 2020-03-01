Бывший комбат «Айдара» сообщил о своем задержании по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам Мельничука, он был задержан греческими силовиками по запросу России. «Для кого мы воевали, чтобы чума российская пришла в еврозону?» — сказал он.

Экс-комбат «Айдара» уточнил, что находится в отделении вместе с беременной женой и девятимесячным сыном. Он также попросил сотрудников украинского посольства выйти с ним на связь, чтобы помочь с адвокатом.

На сайте Следственного комитета России сообщается, что в июне 2014 года комбат «Айдара» Мельничук «принимал непосредственное участие в минометном обстреле мирной территории, когда погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин».

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