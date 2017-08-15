Депутат Рады открыл стрельбу по противникам застройки детского сада в Киеве

Депутат Верховной Рады, бывший командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук открыл стрельбу по жителям района Троещина в Киеве. Недовольство народного избранника вызвало то, что горожане протестовали против превращения детского сада в его приемную. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает портал «Обозреватель».

Согласно опубликованной информации, детский сад в Троещине был передан судом в коммунальную собственность. Мельничук, однако, заявил, что решение суда для него ничего не значит и общественную приемную он организует в любом случае. «Местные таким поведением возмутились и в прямом смысле этого слова немного натолкли ему рожу. После этого Мельничук достал свой пистолет и начал стрелять в людей», — рассказал очевидец произошедшего Евгений Шевченко, добавив, что стрельба велась из боевого оружия.

На странице dtp.kiev.ua в Facebook сообщается, что в ответ местные жители заблокировали машину Мельничука, разбили в ней стекла, спустили колеса.

Материалы по теме «"Правый сектор" — это современный СС» Исповедь американского наемника о службе в рядах украинских радикалов

Батальон «Айдар» получил широкую известность из-за бандитизма и мародерства в Донбассе. Так, 22 июня жители поселка Новосветловка под Луганском Владимир Винник и Андрей Сухаревский рассказали о поведении националистов в населенном пункте. По их словам, бойцы «Айдара» и лично Сергей Мельничук в августе 2014 года организовали массовые грабежи. По утверждению Винника, 95 процентов домов в поселке были разграблены, из-за боевых действий погибли более 200 местных жителей. «Людей согнали в церковь, а в это время грабили их дома», — рассказал он.

В июле 2016-го прокуратура Украины задержала одного из командиров «Айдара» Валентина Лихолита по подозрению в бандитизме. Обвинения в организации вооруженной банды были предъявлены еще двум бойцам батальона. Их заподозрили в похищении людей и незаконном завладении транспортным средством и документами.