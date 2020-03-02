Экс-командира «Айдара» заподозрили в убийстве 20 человек в Ростовской области

Бывшего командира украинского националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука, задержанного в Греции, заподозрили в убийстве 20 человек в Ростовской области в 2014 году. Об этом сообщает издание «Апостроф» со ссылкой на пост Мельничука в социальных сетях.

Мельничук заявил, что, по информации греческой полиции, украинское бюро Интерпола подтвердило его задержание по требованию России. Информация о подозрении в убийстве как минимум 20 человек в Ростовской области значится в ордере.

Консул Украины в греческих Салониках навестил Мельничука и договорился с полицией «о временном содержании задержанного в полицейском отделении и обеспечении всем необходимым», заявили в МИД. Беременная жена и ребенок Мельничука размещены в местном отеле. Мельничуку предоставили русскоязычного адвоката.

1 марта сообщалось, что Мельничук задержан на границе Греции и Болгарии по запросу Москвы. На сайте Следственного комитета России указано, что в июне 2014-го он «принимал непосредственное участие в минометном обстреле мирной территории, когда погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин».

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