В Греции отпустили задержанного по запросу России экс-командира «Айдара»

В Греции отпустили экс-командира украинского националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука, задержанного по запросу России в Интерпол. Об этом он сообщил сам, передает Obozrevatel.

«Наконец-то, свобода. РФ сфабриковала документы и направила их в Интерпол, и он повелся на это», — заявил Мельничук.

По его словам, посольство Украины сработало, адвокат вовремя направил документы и вопрос был решен.

О задержании Мельничука на границе Греции и Болгарии стало известно 1 марта. Бывший комбат утверждал, что по информации греческой полиции, Россия подозревает его в убийстве как минимум 20 человек в Ростовской области.

На сайте Следственного комитета России указано, что в июне 2014-го Мельничук «принимал непосредственное участие в минометном обстреле мирной территории, когда погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин».

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