Зеленский назвал срок запуска украинского спутника

Президент Украины Владимир Зеленский назвал срок запуска отечественного спутника, пишет «Страна.ua».

По словам Зеленского, Украина построит и запустит свой спутник до конца года. Он станет мониторить геопространственные данные.

Главе государства представили пилотный проект Национальной инфраструктуры геопространственных данных (НИГД). Он заявил, что информация на портале НИГД должна быть максимально актуальной. Поэтому Государственное космическое агентство должно получать данные со спутников других стран до тех пор, пока Украина не запустит собственный.

«Это очень нужно для людей. Люди, которых просто обманывали много-много лет, — они в принципе не доверяют любой системе. Поэтому прозрачная власть должна быть прозрачной», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский пригласил изобретателя и основателя компании SpaceX Илона Маска посетить музей космонавтики в Житомире после его слов о советском конструкторе Сергее Королеве.