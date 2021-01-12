Зеленский пригласил Маска на Украину после его твита о Королеве

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил изобретателя и основателя компании SpaceX Илона Маска посетить музей космонавтики в Житомире после его слов о советском конструкторе Сергее Королеве. Приглашение политик разместил на своей странице в Twitter.

Ранее Маск прокомментировал пост российской госкорпорации «Роскосмос» о дне рождения великого ракетостроителя. Он написал на русском языке, что Королев «был великолепен». В ответ на это Зеленский заявил, что ученый был украинцем и пригласил главу SpaceX посетить республику.

«Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших», — написал Зеленский. Реакции Маска на сообщение к настоящему времени не последовало.

В марте 2019 года Маск написал в Twitter, что используемые современной Россией ракеты-носители и ракетные двигатели созданы СССР при определяющем вкладе входившей в него Украинской ССР. В июле 2020 года Маск назвал советского конструктора ракетно-космических систем Королева «одним из лучших».