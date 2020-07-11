Маск пообщался с семьей Королева

Предприниматель и глава SpaceX Илон Маск пообщался с семьей советского ученого, конструктора ракетно-космических систем, академика Сергея Королева. Он написал об этом на своей странице в Twitter.

«Я разговаривал с семьей Королева сегодня. Он был одним из лучших», — заявил Маск. Он также подписал фамилию ученого на украинском и русском языках: «Корольов / Королев».

В апреле заявлялось, что покорением космоса СССР обязан двум репрессированным украинцам — Валентину Глушко и Сергею Королеву. Такое мнение выразил депутат Верховной Рады Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Сергей Королев является одним из основных создателей советской ракетно-космической техники, обеспечившей стратегический паритет и сделавшей СССР передовой ракетно-космической державой.

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