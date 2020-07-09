Илон Маск проведет конкурс по скоростному копанию тоннелей

Основанная Илоном Маском The Boring Company объявила о проведении конкурса на скоростную прокладку тоннелей. Соревнование стартует весной 2021 года, сообщается на сайте компании.

Цель The Boring Company заключается в постройке тоннельной инфраструктуры для быстрой, безопасной и комфортной транспортировки посредством систем Loop и Hyperloop. «Необходимо быстро внедрить инновации для увеличения скорости построения тоннелей и снижения их стоимости», — говорится в заявлении организации.

В рамках конкурса компания предложит участникам посоревноваться в прокапывании небольшого 30-метрового тоннеля с площадью поперечного сечения 0,2 квадратных метров или диаметром 0,5 метра. Победителей будут определять в трех категориях — по скорости прокладывания тоннеля, скорости сдачи готового проекта и точности прокладывания подземной магистрали. Качество проделанной работы будет оцениваться, в том числе, с помощью уменьшенной копии автомобиля Tesla на дистанционном управлении.

Для участия в конкурсе The Boring Company приглашает студентов, независимых специалистов и компании из любых стран. Первый этап соревнований начнется весной 2021 года.

The Boring Company — основанная Илоном Маском в 2016 году компания по строительству тоннелей. Организация ставит перед собой цель создания подземной инфраструктуры для движения автомобилей. В конце 2018 года компания открыла двухкилометровый подземный тоннель под Лос-Анджелесом.

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