Россия
 
Последние новости
Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа
В организме страдающего от депрессии американца проросли галлюциногенные грибы
Малышева назвала ошибки людей при обморожении
Названы самые привлекательные российские компании
Профсоюз оценил перспективу увольнения российских медиков за отказ от прививки
Разведка США назвала возможные источники угрозы инаугурации Байдена
Окружение актера из сериала «Метод» описало его состояние перед смертью
Протестующие в Бельгии сожгли участок полиции после смерти темнокожего мигранта
Эксперт рассказал о последствиях сна рядом с телефоном
Новости партнеров
Прослушать новость

Пушков ответил объявившему Королева украинским ученым Зеленскому

Перейти в «Мою Ленту»
Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который объявил советского конструктора Сергея Королева украинским ученым. Об этом он написал в Telegram-канале.

Сенатор подчеркнул, что украинское происхождение Королева — это загадка, ответ на которую неизвестен и самому украинскому лидеру. Он напомнил, что академик АН СССР родился в 1908 году в Волынской губернии, когда «Украины вообще не было», а затем 20 лет учился и работал в Москве. В Киеве Королев бывал в качестве спортсмена-планериста, и никаких научных достижений с Украиной в его биографии не связано, добавил Пушков.

«В Киеве действует принцип: своих мало — чужих себе припишем. Не в первый раз уже. Нехорошо», — отметил парламентарий. Он также уточнил, что отец Королева был родом из Могилева и работал учителем русской словесности.

Ранее Маск прокомментировал пост российской госкорпорации «Роскосмос» о дне рождения великого ракетостроителя. Он написал на русском языке, что Королев «был великолепен». В ответ на это Зеленский заявил, что ученый был украинцем, и пригласил главу SpaceX посетить республику.

Предыстория: Зеленский пригласил Маска на Украину после его твита о Королеве
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Маск на русском оценил Королева
Зеленский пригласил Маска на Украину после его твита о Королеве
Маск пообщался с семьей Королева