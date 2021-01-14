Пушков ответил объявившему Королева украинским ученым Зеленскому

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который объявил советского конструктора Сергея Королева украинским ученым. Об этом он написал в Telegram-канале.

Сенатор подчеркнул, что украинское происхождение Королева — это загадка, ответ на которую неизвестен и самому украинскому лидеру. Он напомнил, что академик АН СССР родился в 1908 году в Волынской губернии, когда «Украины вообще не было», а затем 20 лет учился и работал в Москве. В Киеве Королев бывал в качестве спортсмена-планериста, и никаких научных достижений с Украиной в его биографии не связано, добавил Пушков.

«В Киеве действует принцип: своих мало — чужих себе припишем. Не в первый раз уже. Нехорошо», — отметил парламентарий. Он также уточнил, что отец Королева был родом из Могилева и работал учителем русской словесности.

Ранее Маск прокомментировал пост российской госкорпорации «Роскосмос» о дне рождения великого ракетостроителя. Он написал на русском языке, что Королев «был великолепен». В ответ на это Зеленский заявил, что ученый был украинцем, и пригласил главу SpaceX посетить республику.