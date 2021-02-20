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США поддержали украинские санкции против Медведчука

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Фото: пресс-служба Виктора Медведчука

Посольство США на Украине поддержало санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которые в том числе ввели против депутата Верховной Рады Виктора Медведчука. Об этом говорится в Twitter дипмиссии.

«Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности путем введения санкций. С 2014 года Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины», — заявили в посольстве.

19 февраля СНБО утвердил санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Всего ограничительные меры приняли в отношении восьмерых человек, пятеро из них — граждане России, а также 19 юридических лиц. Сам Медведчук назвал санкции против себя «торжеством беспредела, анархии и беззакония».

В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил действия украинских властей с решениями троек НКВД в годы Большого террора.

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