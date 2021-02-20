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Кремль заявил о риске военных действий в Донбассе после санкций СНБО

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Фото: Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о риске военных действий в Донбассе после санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), в том числе против депутата Верховной Рады Виктора Медведчука. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 20 февраля.

По словам Пескова, Киевом принимаются репрессивные меры в отношении СМИ, украинских граждан, а также ведущих политиков Украины.

«Это не может не вызывать обеспокоенность и не подогревать вопрос, кем избрана такая реакционная линия и не приведет ли она к тому, что руководство Украины, например, не посчитает возможным решить военным способом ситуацию на юго-востоке Украины», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Всего ограничительные меры приняли в отношении восьмерых человек, пятеро из них — граждане России, а также 19 юридических лиц.

Сам Медведчук назвал санкции против себя «торжеством беспредела, анархии и беззакония».

В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил действия украинских властей с решениями троек НКВД в годы террора. По его мнению, подвергая репрессиям силы оппозиции, Киев отвлекает сограждан от «от своих бесконечных провалов».

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