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Кремль прокомментировал санкции против Медведчука

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал тревожной информацию о новых санкциях Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), в том числе против депутата Верховной Рады Виктора Медведчука. Об этом этом сообщает ТАСС в субботу, 20 февраля.

«Мы видим набирающую силу реакционную тенденцию на Украине, видим репрессивные действия в отношении СМИ, граждан Украины и политиков», — сказал он.

По словам Пескова, это вызывает опасения относительно возможности принятия Киевом решения решить проблему юго-востока силовым путем.

Ранее в субботу зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал решение Киева попыткой отвлечь внимание «от своих бесконечных провалов». Он сравнил санкции против Медведчука с решениями троек НКВД в годы террора, когда без судебных разбирательств решали судьбы людей.

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Всего ограничительные меры приняли в отношении восьмерых человек, пятеро из них — граждане России, а также 19 юридических лиц.

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