Киев объяснил санкции против Медведчука стремлением к независимости от России

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко объяснил санкции против депутата Виктора Медведчука и еще семи человек и 19 организаций, стремлением власти к независимости от России. Об этом сообщает Obozrevatel.

«Действия президента Владимира Зеленского о введении санкций относительно того, чтобы Украина действительно стала независимой, являются абсолютно правильными. Их необходимо усиливать и делать так, чтобы наша страна действительно была независима от России», — сказал Геращенко.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены телеведущей Оксаны Марченко.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции введены из-за расследования Службы безопасности Украины о финансировании терроризма. Всего ограничительные меры приняли в отношении восьмерых человек, пятеро из них — граждане России, а также 19 юридических лиц.