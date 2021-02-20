Медведев прокомментировал санкции против Медведчука

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал решение властей Украины ввести санкции против депутата Верховной Рады Виктора Медведчука. Его цитирует РИА Новости в субботу, 20 февраля.

«Проще всего отвлечь внимание от своих бесконечных провалов, преследуя оппозицию и подвергая ее репрессиям», — сказал он.

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Всего ограничительные меры приняли в отношении восьмерых человек, пятеро из них — граждане России, а также 19 юридических лиц. Данные меры приняты в связи с расследованием дела о финансировании терроризма.

Как заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, санкции необходимы, чтобы Украина «действительно была независима от России».