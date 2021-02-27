На Украине спрогнозировали дату возвращения контроля над Донбассом

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), журналист Сергей Гармаш спрогнозировал, когда Киев сможет вернуть контроль над Донбассом. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

По мнению Гармаша, в ближайшее десятилетие Украина способна вернуть контроль над отдельными районами Донецкой и Луганской областей. «Пока Россия не захочет выйти с Донбасса, сохранив лицо или не сохранив его под давлением международных сил, — ключ к миру в руках России», — заявил представитель ТКГ.

Гармаш убежден, что Украина должна создавать условия, при которых Россия захочет «выйти». Он считает, что стране необходимо целенаправленно ослаблять противника по всем фронтам и использовать возникающие периодически геополитические возможности.

Ранее правительство Украины включило пункт о восстановлении контроля над участком границы с Россией в пределах неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей в специальную программу управления государственной границей до 2025 года.

19 февраля сообщалось, что МИД Украины призвал международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию из-за «агрессивных действий» в Донбассе и Крыму.

Пункт 9 Минских соглашений предполагает восстановление Украиной контроля над границей с Россией на всем ее протяжении. Согласно документу, это должно произойти после проведения в Донбассе местных выборов, а также амнистии, обмена пленными, обеспечения доставки гуманитарной помощи и начала восстановления региона.