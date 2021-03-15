Украина запланировала заключить новый Будапештский меморандум

Россия нарушила свои обязательства в рамках Будапештского меморандума, однако Украина ждет создания нового международного альянса. Об этом в интервью изданию «Обозреватель» заявил вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его мнению, Россия не сможет не считаться с новым союзом, который запланировали создать украинские власти, и будет вынуждена сесть за стол переговоров.

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«Меня радует, что начали звучать вопросы Будапештского меморандума. Постоянный представитель Германии на заседании Совета безопасности ООН [Кристофер Хойсген] недавно в своей речи напомнил, в частности, и россиянам, что именно [министр иностранных дел России Сергей] Лавров, который тогда был представителем России в этой организации, привез регистрировать в канцелярии Будапештский меморандум», — отметил Резников.

Он добавил, что Украина «имеет полное моральное право» ждать поддержки от стран Будапештского меморандума в новом формате.

Согласно данным Всеукраинского опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, почти 75 процентов граждан страны выступают за использование гарантий безопасности, данных Украине по Будапештскому меморандуму.

4 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией был подписан Будапештский меморандум, который гарантировал Украине территориальную целостность и безопасность в обмен на отказ от ядерного арсенала.