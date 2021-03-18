Зеленский захотел личных встреч с лидерами «нормандской четверки»

Сроки проведения нового саммита «нормандской четверки» должны определиться в ближайшее время. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с литовским коллегой Гитанасом Науседой, передает ТАСС.

По словам Зеленского, сейчас работа над организацией встречи ведется на уровне советников глав государств, входящих в переговорный формат. Украинский лидер также напомнил, что хотел бы провести личные двусторонние встречи с лидерами России, Франции и Германии в том случае, если общий саммит по каким-либо причинам не состоится.

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Ранее Зеленский уже заявлял, что готов провести личную встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

В январе в Берлине состоялась встреча «нормандского формата» на уровне советников. Итоги переговоров в России охарактеризовали фразой «похвастаться нечем». Украинская сторона в начале марта объявила, что готовится представить новый план урегулирования конфликта в Донбассе, однако позже представитель Киева Леонид Кравчук уточнил, что о плане речи не идет, есть лишь ряд предложений.

Последний саммит «нормандской четверки» состоялся в декабре 2019 года в Париже. По итогам Россия, Украина, Франция и Германия договорились, что Киев должен в течение нескольких месяцев подготовить новые участки разведения войск на линии соприкосновения в Донбассе. Также стороны подписали коммюнике, согласно которому Минские соглашения признаются безальтернативным планом урегулирования конфликта. Однако Украина вскоре начала требовать редакции документа.