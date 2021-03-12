Кравчук рассказал о пользе возможной встречи Путина и Зеленского

Первый президент Украины и глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук считает, что возможная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могла бы быть полезной в контексте урегулирования ситуации в Донбассе, пишет «Интерфакс-Украина».

«Если такая встреча будет подготовлена, и Путин согласится, а Зеленский согласится с повесткой дня, то встреча должна состояться», — сказал Кравчук. Он добавил, что формат тет-а-тет может принести необходимые результаты, если министры иностранных дел двух стран правильно проработают вопросы и тему переговоров.

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9 марта Зеленский рассказал, что в случае срыва очередного саммита в «нормандском формате» он будет искать возможности встретиться с каждым лидером стран-участниц по отдельности, в том числе с Путиным. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике Путина на апрель нет встречи с лидерами «нормандской четверки».

В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Германия и Франция. Последние переговоры лидеров стран состоялись в Париже 9 декабря 2019 года. Итогами встречи стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, прекращении огня и разведении сил на трех участках линии разграничения.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.