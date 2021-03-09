Зеленский захотел лично встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если «нормандский саммит» по урегулированию конфликта в Донбассе не состоится, он найдет возможность встретиться с каждым лидером отдельно. Об этом сообщает РИА Новости.

В том числе Зеленский хочет провести двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

12 февраля спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

Ранее первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук дал интервью «Ленте.ру». В нем он прокомментировал призыв к Вооруженным силам Украины «на каждый выстрел отвечать выстрелом», не разбираясь, «провокация это или нет». «Если они стреляют и убивают, то что нам делать? Молчать? Давайте будем людьми! Я призываю не начинать стрельбу, а отвечать», — сказал Кравчук. Он заверил, что Украина никогда не начнет военную кампанию против самопровозглашенных республик.

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках ТКГ представителями Украины, России и ОБСЕ. Данная попытка соблюсти договоренности о прекращении огня является 21-й по счету.

В «нормандском формате» участвуют Россия, Украина, Германия и Франция. Последние переговоры лидеров четырех стран состоялись в Париже 9 декабря 2019 года. Итогами встречи стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, прекращении огня и разведении сил на трех участках линии разграничения.