Аваков оценил возможность договориться с Путиным по Донбассу

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков оценил возможность властей страны договориться с президентом России Владимиром Путиным об урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «1+1», видеозапись доступна на YouTube.

Аваков отметил, что высказывал свою позицию президенту Владимиру Зеленскому перед саммитом «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года. «Когда больше года назад мы ехали на парижский "нормандский саммит", то я говорил президенту: "Вы, конечно же, не имеете права не попробовать, попробуйте, посмотрите. Но, к сожалению, мой опыт говорит, что вряд ли что-то получится с Путиным, потому что для Путина независимая Украина — это нонсенс"», — считает он.

По мнению Авакова, Зеленский убедился в невозможности договориться с Путиным: «Если для него раньше это была одна из версий поведения, то теперь манера поведения, которую он демонстрирует — это его убеждения. Я надеюсь на это».

Ранее сообщалось, что Украина планирует восстановить контроль над участком границы с Россией в пределах неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей до 2025 года. Одновременно Верховная Рада рассмотрит законопроект, который позволит в течение суток призывать на службу резервистов в случае возобновления боевых действий в Донбассе без объявления мобилизации.

До этого первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук дал интервью «Ленте.ру». В нем он заявил, что перспективы реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе могли быть куда масштабнее. «Надо, чтобы и Россия определилась более точно со своей позицией. Она почему-то пытается присвоить себе роль наблюдателя в минском процессе», — посетовал он.

Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране. В 2015 году были подписаны Минские соглашения, которые подразумевают предоставление региону особого статуса и проведение местных выборов.