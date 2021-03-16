Козак назвал мифом заявления Киева о новом мирном плане по Донбассу

Нового мирного плана Киева по урегулированию ситуации в Донбассе не существует, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Его цитирует «Интерфакс» во вторник, 16 марта.

«На столе переговоров его нет. Это очередной миф. Во всяком случае, о чем идет речь, никто из участников минского и нормандского форматов не знает», — сказал Козак, являющийся представителем от России на переговорах в «нормандском формате» на уровне политсоветников.

9 марта глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев ожидает одобрения Россией нового плана мирного урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, план был разработан Германией и Францией и доработан Украиной. Он подчеркнул, что новый документ соответствует нормам международного права. Детали плана он не раскрыл, но заверил, что речь идет об «очень мощном шаге».

Между тем в Кремле не знают, о каком плане идет речь. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у Кремля нет информации о существовании нового плана мирного урегулирования в Донбассе.

Донецк также не осведомлен о новом плане Киева, но считает разговоры о нем попыткой уклониться от Минских соглашений. Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова полагает, что ситуация с новым планом может послужить поводом для «военного сценария».

Отношения между Россией и Украиной резко ухудшились после событий весны 2014 года: присоединения Крыма к России по итогам референдума в марте и начала конфликта в Донбассе в апреле. Власти Киева обвиняют РФ в вооруженной агрессии и оккупации Крыма. Москва настаивает на голословности обвинений.