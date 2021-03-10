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Песков отреагировал на сообщения о новом плане Киева по Донбассу

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

У Кремля нет информации о существовании нового плана мирного урегулирования в Донбассе, о котором заявляли в Киеве. Так на соответствующие сообщения отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в среду, 10 марта.

9 марта глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев ожидает одобрения Россией нового плана мирного урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, план был разработан Германией и Францией и доработан Украиной. Он подчеркнул, что новый документ соответствует нормам международного права. Детали плана он не раскрыл, но заверил, что речь идет об «очень мощном шаге».

Между тем, по данным РИА Новости, представители Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) не представили на заседании новый план урегулирования.

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